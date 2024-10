¿Muy exigente? Estos son los requerimientos de Maía en su camerino cuando está de gira

No cabe duda de que Maía es una de las cantantes más respetadas del país. Ahora ha regresado a las pantallas de Caracol Televisión como Mentora de La Descarga , en su segunda temporada. En este rol, se encargará de guiar a talentosos cantantes colombianos, compartiendo con ellos lo que ha aprendido a lo largo de su extensa trayectoria musical.

Conocida también como 'La niña bonita de la salsa', Maía ha dedicado más de 26 años a la música. En una reciente entrevista, reveló algunas de sus exigencias cuando está de gira.

Estas son las exigencias de Maía en su camerino cuando está de gira

La intérprete de éxitos como 'Ingenuidad', 'No quererte' y 'Se me acabó el amor', enfatizó que su prioridad es que el sonido sea impecable: "Tenemos un rider y un backline muy exigente". Además, mencionó que en su camerino deben estar presentes agua, gaseosas dietéticas, café y aromáticas.

Por otro lado, la cantante, quien ha experimentado con géneros como salsa, tropipop, bolero, baladas y pop latino, compartió que desde hace más de una década aplica la regla de "cero trago" durante sus presentaciones.

"Antes permitía que hubiera alcohol, aunque yo no lo consumía porque estaba trabajando. Sin embargo, muchos de los músicos lo hacían, y me di cuenta de que así no funciona. Nosotros ofrecemos calidad, y cuando la gente ve a Maía , espera escuchar una voz clara, afinada, acompañada de una banda excelente y un show musical de alto nivel", explicó.

Finalmente, Mónica Andrea Vives Orozco, su nombre real, destacó que su vida profesional se rige por la creencia de que debe estar completamente sobria al subir a tarima. Para ella, este es un acto de respeto hacia su público y una manera de experimentar plenamente lo que llama "la droga de la música", sin la necesidad de recurrir al alcohol u otras sustancias.

Quién es el esposo de Maía

A pesar de que la cantante mantiene bajo reserva su vida personal, se conoce que ella está casada, desde 2017, Alberto Bossio, es decir, con quien tiene siete años de un matrimonio estable y el cual han logrado fusionar con la música.

Actualmente, el esposo de Maía es quien ejerce como su manager de la mano de Carlos Alberto Galeano. Cabe recordar que hace poco la Mentora lanzó su canción 'La vida', en cuyo video musical hay varias imágenes de su familia