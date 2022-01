Murió Sidney Poitier, primer actor negro en ganar un Óscar como protagonista

Sidney Poitier, el primer actor negro en ganar un premio Óscar como actor protagonista de una película, falleció a los 94 años, según informaron fuentes gubernamentales de Bahamas.

La Oficina del Primer Ministro anunció en su cuenta oficial de Twitter que el jefe de Gobierno, Philip Davis, va a hacer pronto "una declaración sobre la muerte de Sir Sidney Poitier", cuya familia es natural de una de las islas. Por su parte, el vice primer ministro y titular de Turismo, Chester Cooper, aseguró estar "aturdido por la gran pena" por la pérdida de un hombre al que definió como "un icono y un héroe", aunque no ofreció detalles sobre las causas del deceso.

Poitier nació el 20 de febrero de 1927, en Miami, EE.UU., pero se crió junto a sus seis hermanos en Cat Island, Bahamas, donde pasó sus diez primeros años de vida, hasta que se mudó a la capital, Nassau, y posteriormente a Florida.

El actor, quien también se destacó como activista de los derechos civiles, ganó el Óscar en 1964 por su rol protagónico en la película 'Lillies of the Field'. Cinco años antes, en 1959, también se consagró como el primer estadounidense negro en recibir una nominación al Óscar de mejor actor por la película 'The Defiant Ones'.

Poitier fue además la segunda persona negra en ganar un Óscar, después de Hattie McDaniel, quien obtuvo el premio a Mejor Actriz de Reparto por 'Gone with the Wind'.

En sus más de 50 años de carrera como actor, participó en más de 40 películas, con clásicos como 'Guess Who`s Comming to Dinner', 'In the Heat of the Night' y 'Blackboard Jungle'.

En 2002, recibió el Óscar de honor, premio que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega a aquellas figuras del cine que han tenido un peso especial en la industria.

El intérprete, director y activista fue un auténtico ídolo de Hollywood y también ejerció como embajador de Bahamas en Japón entre 1997 y 2007.