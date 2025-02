Murió Michelle Trachtenberg, recordada por su papel en 'Gossip Girl', a los 39 años

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la repentina muerte de la actriz Michelle Trachtenberg, recordada por su participación en series como 'Gossip Girl', 'Cazavampiros, ' y 'Buffy', así lo dio a conocer The New York Post. El hecho tuvo lugar en su apartamento en Nueva York, ubicado cerca a Columbus Circle, y al parecer el caso no está siendo manejado como un crimen violento por parte de las autoridades.

Mira también: Murió fisicoculturista de 24 años en extrañas condiciones: fue encontrado en un baño

Poco después, ABC News informó que el cuerpo de la famosa fue encontrado por su madre poco después de las 8:00 a.m. de este 26 de febrero.

Además, fuentes cercanas a Trachtenberg dieron a conocer que recientemente había sido sometida a un trasplante de hígado que pudo haber llegado a tener complicaciones y derivar en un deceso por causas naturales; sin embargo, esta información todavía está siendo indagada por los organismos pertinentes.

Publicidad

No te pierdas: Murió ‘Insurgente Clandestino’ reconocido rapero bogotano: “la calle es peligrosa”

De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Policía de Nueva York, los uniformados recibieron una llamada al 911, en donde les solicitaron ayuda para una mujer que no respondía; sin embargo, cuando llegaron al lugar de los hechos, se percataron de que no tenía signos vitales, por lo que fue declarada muerta.

Publicidad

En los últimos años, Michelle fue víctima de críticas en las plataformas digitales respecto a su aspecto físico, pues muchos internautas aseguraban que se veía un poco descompensada. Ante la oleada de comentarios negativos, la mujer rompió el silencio y recordó que no se debe hablar de cuerpos ajenos por respeto.

Te puede interesar: Murió influenciadora de 24 años en trágico accidente: circulan fotos de cómo quedó su auto

“Explíquenme por qué me ven enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayan dejado un comentario así", señaló en aquella oportunidad.

Diferentes admiradores se han tomado plataformas como Instagram y X (anteriormente Twitter) para lamentar la noticia y desearle fortaleza a su seres queridos: "¿qué le pasó?", "reinita, siempre serás recordada", "fue parte de la niñez y adolescencia de muchos" "¿cómo que murió Georgina Sparks?", "no merecía esto", son algunos de los mensajes que se destacan.

Publicidad

Se espera que en las próximas horas se conozcan detalles sobre sus honras fúnebres y la reacción por parte de sus colegas del medio.