Murió comediante del Festival Internacional del Humor: No pudo ver su rutina en televisión

El Festival Internacional del Humor, un emblemático programa de televisión colombiano que reúne a los mejores exponentes del humor a nivel mundial, celebra este año su trigésima edición en medio de un ambiente de duelo. Uno de los humoristas que participó en esta temporada, Eleazar del Valle, conocido artísticamente como Kompa Yaso, falleció antes de que su presentación pudiera ser emitida.

Kompa Yaso murió el 17 de octubre de 2024, a los 54 años, tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de un derrame cerebral. Según medios mexicanos, el comediante estuvo varios días hospitalizado y en coma inducido. Su hermana, Alix, reveló detalles del trágico suceso en una entrevista con Telediario:

"Se le subió la presión, tuvo un daño cerebral que nunca pudimos evaluar de qué tamaño. Desde el viernes en la noche estábamos en el hospital, ya estaba intubado, sedado... esperábamos a que despertara y, desafortunadamente, no fue así."

Aunque Kompa Yaso había preparado una rutina especial para el Festival Internacional del Humor 2024, su fallecimiento impidió que pudiera verla en pantalla. En su honor, el programa le rendirá un homenaje póstumo, reconociendo su legado en el mundo del entretenimiento.

En el mes de su deceso, se supo que la familia del humorista solicitó apoyo económico para cubrir los gastos funerarios, ya que atravesaba dificultades financieras.

El comediante padecía insuficiencia renal y enfrentaba elevados costos médicos, entre ellos, tratamientos de diálisis y la búsqueda de un trasplante de riñón.

"Cuando lo conocí hace tres años, ya estaba luchando contra sus problemas de salud y buscando oportunidades laborales, pero sus tratamientos eran muy costosos", comentó Arturo Oriak, un colega cercano del artista.

A pesar de sus adversidades, Kompa Yaso dejó una huella imborrable en la industria del humor, destacándose por su talento y carisma. Su partida deja un vacío en el corazón de sus seguidores y colegas, quienes lo recordarán por siempre como un ícono de la comedia.

Quién era Kompa Yaso

Eleazar del Valle estudió Actuación y Dirección en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y fue en su incursión en la televisión donde nació el personaje de Kompa Yaso. Su creación se destacó de inmediato por su distintivo cabello rosa, su máscara de payaso y un estilo de humor negro y sin filtros que lo convirtió en un referente de la comedia irreverente.

"La idea original era cubrirme el rostro porque yo trabajaba en varias empresas con gente que veía este programa de televisión y no quería que, si me iba mal, se burlaran de mí en el trabajo" confesó el comediante en una entrevista en 2023, explicando el origen de su característico look.