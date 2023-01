Murió Camilo Azuquita, reconocido salsero panameño recordado por su éxito 'Como si nada'

El mundo de la salsa está de luto, luego de que se diera a conocer que el reconocido cantante Luis Argumédez Berguido, más conocido en la industria como Camilo Azuquita, falleciera a los 77 años. Según informó la hija, el artista presentó quebrantos de salud en las primeras horas del 25 de diciembre, por lo que fue trasladado de urgencias a un hospital donde finalmente murió; no obstante, no reveló las causas del deceso.

¿Quién era Camilo Azuquita?

El panameño es recordado por interpretar exitosos temas musicales como 'Como si nada', que ya reúne en YouTube más de 300 mil reproducciones y otras canciones como 'Agua que va a caer', 'Azúcar a granel', 'Conversemos', 'Échame a mí la culpa', 'El poeta lloró', 'El reloj de Pastora', 'Eloísa', 'Ganas', 'La botija de abuelito', 'La fiera', 'La Llorona', 'Lo bailado nadie me lo quita', 'Los cantos del monte', 'Negrita', 'Pensamiento', 'Si los rumberos me llaman', etc.

Luis tomó el nombre artístico de Camilo Azuquita en homenaje a su padrino, Camilo Rodríguez, a quien siempre le profesó una gran admiración. Desde muy temprano, el artista le enseñó trucos infalibles de respiración para brillar cada vez que se subía a un escenario y fue su guía incondicional durante su ascenso a la fama internacional.

Diferentes internautas se han tomado las plataformas digitales para enviarles mensajes de condolencias a sus seres queridos y también han aprovechado para recordar su legado musical, agregando innumerables elogios a lo talentoso que demostró ser durante toda su carrera artística. Sus seguidores están a la espera de que la hija revele más detalles sobre su partida.