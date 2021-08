Mujeres despiden a difunto bailando reguetón sobre el ataúd y el video se hace viral

En septiembre del 2020 se hizo viral un video de una mujer bailando reguetón sobre el ataúd de su esposo fallecido , lo cual generó mucha polémica en redes sociales. Ahora, casi un año después, la historia se vuelve a repetir en Quevedo, Ecuador, en donde despidieron a Cristian Lamilla, alias ’El Ruso’.

Por supuesto, este último adiós estuvo un poco alejado de la tradición de los sepelios, ya que, luego de que el hombre falleciera en un accidente de tránsito tras de cometer un asalto en el sector de la Terminal Terrestre, como lo informó El Diario de Ecuador , sus amigas bebieron licor y se montaron sobre el ataúd para bailar reguetón y hacer un ‘homenaje’ al difunto.

Ante este hecho de las mujeres bailando sobre el cadáver al ritmo de ‘Poblado’, los comentarios negativos y llenos de indignación no se hicieron esperar, pues usuarios han indicado que es una “falta de respeto” con el féretro, entre otros mensajes como “Ya mis ojos no pueden más con tanta miseria”, “Razón por la cual los animales son mejores que los seres humanos”, “Por personas así, el país no progresa”.