Mujer caminó por varias calles de Bogotá con uno de sus pechos descubierto accidentalmente

A través de redes sociales es común encontrar historias divertidas, extrañas, difíciles de creer y hasta vergonzosas. La fusión de todas estas sensaciones es lo que le ocurrió a una mujer que vive en Bogotá y que contó en su perfil oficial de TikTok que caminó varias calles con el pecho destapado.

Según explicó, cuando se encontraba llevando a su hija al jardín en carro, la pequeña le pidió leche materna, de manera que ella se destapó uno de los pechos para amamantarla. Lejos de imaginarse que caminaría mostrando de más por la calle, Blankita Méndez siguió con sus actividades.

“La profe hablándome y me miraba y yo, pues normal, ¿no? (…) Empecé a caminar y la gente me miraba”, inició relatando. Además, agregó que tuvo la sensación de que la observaban debido a que había amanecido muy linda.

Luego de recorrer varios metros, la joven fue abordada por una mujer, quien se le acercó a advertirle cuál era el motivo por el que tantas personas tenían curiosidad sobre su paso por las calles.

“Me dice ‘es que se te ve...’ y yo me toqué acá abajo porque generalmente se me baja mucho la cremallera, pero estaba bien. La volteé a mirar y menciona ‘tienes un seno por fuera’”, afirmó jocosamente.

Posteriormente, indicó que como llevaba la chaqueta encima, el fular en el que carga a la bebé y una blusa sin nada por debajo, no se percató de que había estado mucho tiempo sin esa parte del cuerpo vestida.

Las reacciones de los usuarios de Internet no se han hecho esperar. Diferentes personas han revelado que se sienten identificadas con su historia y otras cuántas han reído y cuestionado por qué la profesora no se refirió al tema antes de que el suceso escalara.

“A mí se me salió mientras corría, iba tarde para una cita médica. Me di cuenta gracias a que sentía frío”, “el pecho por fuera y comiendo pan, la pintura tuvo que haber sido muy random”, “presiento que pude haber sido yo”, “a mí una vez casi me pasa en el centro comercial”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron.

