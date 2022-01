Miss Estados Unidos de 2019 se suicida arrojándose desde un rascacielos

La que fuera Miss Estados Unidos en 2019, Cheslie Kryst, murió recientemente al arrojarse desde la ventana de su apartamento en Manhattan, según la policía neoyorquina, que confirmó su muerte a varios medios de comunicación norteamericanos.

Mira también: Valeria Ayos entrenó todos los días para lucir un cuerpo tonificado en Miss Universo

Publicidad

El cadáver de Kryst fue encontrado a las 7 de la mañana en el Edificio Orion de la calle 42, un lujoso rascacielos de esta zona del centro de Manhattan cerca de Times Square donde ella residía en el piso número 60.

Kryst, que tenía 30 años, colaboraba actualmente en el programa de variedades Extra, cuyos productores emitieron un comunicado en el que dijeron sentirse devastados y dijeron que ella era "una parte muy querida de la gran familia de Extra".

Publicidad

No te pierdas: Bochornosa escena en reinado popular revivió el histórico error de Miss Universo

Nacida en Michigan, había estudiado en una escuela de negocios y en una facultad de Derecho, y antes de presentarse al concurso de belleza ejerció como abogada, además de fundar el blog de moda White Collar Glam.

Publicidad

Sus familiares, por su parte, pidieron intimidad en estos momentos de amargura y recordaron que Cheslie "cuidó, amó, rio y brilló", y que será recordada "como hija, hermana, amiga, mentor y colega".

Publicidad

Diferentes internautas se han solidarizado en su perfil de Instagram, donde posteó una fotografía con la descripción "que este día traiga descanso y paz".

"Cheslie, simplemente no puedo aceptarlo", "descansa ahora, hermosa, lo siento mucho", "no hay palabras, tu luz seguirá brillando", "descansa en paz, hermosa. Lideras con tanto amor, que inspirarás para siempre", "lo siento en verdad tanto, te amamos mucho, Cheslie", "siempre llevaré la luz que me diste. Te amo, Che, y nunca dejaré de hacerlo", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la plataforma.

Publicidad

Con información de: EFE.