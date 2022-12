Miranda, de La Voz Colombia siente 'felicidad' con su nuevo sencillo

El talento de Miranda sigue cosechando éxitos fuera de nuestra fronteras. Luego de recibir la nominación al Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista, la cantautora colombiana fue llamada para participar en Dancing Queens, un tributo a ABBA donde intervienen destacadas voces femeninas de todo el continente.



Es así como Miranda con el tema "Felicidad" se une a Paty Cantú, Fey, Carla Morrison, La Santa Cecilia, Daniela Spalla, Maria José, Danna Paola, Ana Victoria, Belanova, JotDog, Jenny and The Mexicats, Ana Victoria, Susana Zabaleta, Sofi Mayen, Rebel Cats, The Rosso Sisters, Quiero Club y Ruido Rosa para darle vida a este disco donde encontramos los hits de ABBA revestidos en sorprendentes sonidos y estilos.



Además de las artistas mencionadas anteriormente –destacando que participan bandas con líderes vocales femeninas- se une a ellas el aclamado violinista alemán de reconocimiento mundial David Garret, invitado especial del álbum.



Con "Felicidad" versión del clásico de ABBA “Happy New Year”, Miranda le da la bienvenida al 2015 y se convierte en el primer corte de difusión del álbum que verá la luz en nuestro territorio en enero próximo.