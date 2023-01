Megan Fox niega haber tenido alguna vez una aventura de una noche

La actriz Megan Fox -que está esperando su tercer hijo junto a su exmarido Brian Austin Green, con quien podría haberse reconciliado- se pone enferma solo de pensar en la posibilidad de mantener relaciones sexuales con una persona de la que no estuviera realmente enamorada.

"Nunca podría mantener relaciones sexuales con alguien a quien no quiero, nunca. Solo la idea de hacerlo me da ganas de vomitar. Nunca he estado siquiera cerca de tener una aventura de una noche", confesó al periódico The Sun on Sunday.

A pesar de todos los cambios que se están produciendo en su vida y de que cumplirá los 'temidos' 30 a mediados de este mes, Megan ha conseguido mantener la calma confiando en la astrología para ayudarle a tomar decisiones importantes.

"En la astrología hay algo llamado el retorno de Saturno. Saturno es el planeta del karma, la responsabilidad y las lecciones vitales, y tarda 30 años en alcanzar de nuevo la posición que ocupaba en el momento de nuestro nacimiento, así que por lo general todo el mundo experimenta algún tipo de revelación a los 30 para asegurarse de que van en la dirección correcta. O por ejemplo, la gente que está muy perdida experimenta un punto de ruptura, un bajón que sucede ese año. Eso es lo que me ha sucedido a mí, sin duda, he llegado a un punto en el que no soy capaz de lidiar con asuntos innecesarios", añadió.