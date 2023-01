Martín Suarez, exparticipante de El Desafío se salva de recibir varios disparos

A través de su cuenta de Twitter, Martín Suarez contó lo ocurrido y mandó un mensaje a sus seguidores informando que está bien de salud.

“Quiero decirles que estoy bien, no me pasó nada, fui más rápido que ellos. Gracias por sus mensajes, me encuentro bien y enterito”, aseguró.

El personal de la Policía de Santa Marta visitó el lugar de los hechos y está detrás de los sujetos que le intentaron disparar cuando viajaba en su vehículo.

Se presume que el hecho está relacionado un robo, aunque no se descarta que también sea intimidación política.

“Esto no será excusa para no seguir adelante con mis sueños seguimos en pie de lucha. El desafío es por Santa Marta”, escribió en sus redes sociales.

