Maritza Rodríguez sigue doblemente feliz por su embarazo

Después de una semana de haber anunciado su embarazo, la actriz que interpretó a Martha Mónica en Rafael Orozco, El ídolo, está muy agradecida con sus seguidores, pues ha recibido muchas muestras de afecto. Esto lo hace notar con cada tweet que publica en su red social, “Gracias x tantos mensajes tan bonitos!! No han nacido mis bebés y ya despiertan tanto cariño!! Gracias por sentir tanta emoción. Los quiero”.



Aunque al principio los mareos, dolores de cabeza, vómitos y ausencias de sueño no se hicieron esperar, se han ido neutralizando, pero afortunadamente Maritza ha cambiado su rutina diaria y se encuentra cuidando su embarazo en casa.



Afortunadamente, las grabaciones de su más reciente novela ya finalizaron, y es que después de ocho años de matrimonio, precisamente esos eran los planes de la barranquillera, terminar su actuación y encargar al primogénito de la familia Mintz Rodríguez, pero ¡Oh sorpresa! cuando se enteró que no venían en camino uno, sino dos bebés, esta noticia la recibió junto a su madre con quien se encontraba realizándose la ecografía.



"En ese momento mi pregunta fue como de chiste al doctor... Estaba agarrada de las manos de mi mamá. [El doctor] me dice: 'Sí hay otro [bebé]', y yo reía y reía, y decía, ¡Dios mío, qué impresionante! Me diste el mérito y me diste el mérito con esta doble sorpresa", le contó a la revista People en español.



Se desconoce el género de los bebés por lo que aún no tienen los nombres asignados, de acuerdo a Maritza estos se revelarán según su propia luz. De igual manera anticipa que la habitación de sus hijos estará decorada con colores neutros.



Desde siempre la actriz, empresaria y modelo presintió que en algún momento iba a quedar embarazada por partida doble, ya que su madre también tuvo hijos gemelos y su padre fue hermano gemelo.

