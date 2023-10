Marilyn Patiño respondió ante las burlas que ha recibido por la muerte del padre de sus hijos

A través de un estremecedor video, Marilyn Patiño dio a conocer la trágica noticia del fallecimiento del padre de sus hijos y a pesar de que no dio detalles al respecto, por sus palabras se podría entender que fue un asesinato.

En esta publicación se vio a la actriz bastante afectada, pues le fue inevitable ocultar el dolor que todo esto le ha provocado, dado que supo que sus pequeños se quedaron sin su papá y esto le partió el corazón.

No obstante, algunos de los usuarios en redes sociales se han burlado de su situación y han hecho duros comentarios sobre lo ocurrido con Héctor Fabián Bonilla Ulloa, frente a lo cual ella compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, en la cual puso la fotografía de un atardecer.

"Solo tengo algo para decirle a los que ahora se burlan de mí y de nuestra desgracia mi lucha siempre ha sido de rodillas ante Dios y siempre me he levantado en victoria con cada una de las pruebas que me han llegado porque: mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:11-12", fueron las palabras con las que Marilyn Patiño inició su mensaje.

Tras esto, la actriz dejó que en claro que: "no soy religiosa, soy creyente de la justicia y la verdad, doblo rodilla y me levanta mi padre en victoria. Así que aquí, públicamente, pongo delante de ti señor a los burlones escondidos detrás de un perfil. Pasa con tu espada de fuego y haznos justicia divina. Lo declaro en el nombre de Jesús y no dejaré de doblar rodilla hasta que mis ojos vean la recompensa de los impíos. Sello estas palabras hoy en el nombre de Yahwe".

Ante esta publicación, varios de los fanáticos de Marilyn Patiño le dieron fuerza y le demostraron su apoyo en estos duros momentos que está atravesando su familia, mientras que también apoyaron la fe con la que está buscando salir adelante, aunque algunos le recomendaron que empezara a hacer su vida más privada, a pesar de ser un personaje público, para de esta manera evitar malos ratos.

Finalmente, la actriz concluyó al decir: "cuida lo que sale de tu boca y de tu corazón. Vivimos en tiempos de justicia divina. Este mensaje solo lo entenderán los hijos de Dios". De esta manera, confirma que no habrá una respuesta igual de hiriente como las críticas que ha recibido.