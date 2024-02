Mariam Obregón se disculpa y asegura que tomará medidas legales contra la madre de La Tremenda

Luego de que se viralizara un podcast en el que La Tremenda relató cómo presuntamente abusó sexualmente de su pareja Dailyn Montañez, Mariam Obregón reapareció a través de su cuenta oficial de Instagram para referirse a la polémica.

Inicialmente, posteó un reel, aprobado por la entrevistada, en el que asegura que este relato ya se lo había contado su amiga hace un par de años; sin embargo, desconocía la totalidad de lo ocurrido; por eso, cuando escuchó el relato completo, hizo énfasis en que esta es una práctica que no se debe replicar.

“Yo sabía esta historia de la boca de La Tremenda específicamente, en donde me dijo que le depiló ustedes saben qué a Jordan y ya, jamás me contó que fue en contra de su voluntad y lo que agregó dentro del podcast”, expresó.

Asimismo, pidió disculpas públicas con sus seguidores por no haber tenido el suficiente cuidado a la hora de publicar junto a su equipo de trabajo el video, pues está consiente de que esta es una lamentable situación que pueden vivir algunas parejas.

Mariam Obregón emprenderá medidas legales

Obregón, minutos después, se tomó las stories de su perfil para reaccionar a los comentarios que hizo la madre de La Tremenda. Allí la culpa por haber publicado el video en YouTube a cambio de algún tipo de beneficio monetario.

“Por cierto, señora, yo no he monetizado absolutamente nada de eso porque el contenido se eliminó, su hija me lo pidió y yo hice lo que ella manifestó. No tiene por qué tirar las cosas hacia mi lado y sencillamente lo que sea que usted haya dicho… Yo creo que me voy a acciones legales”, mencionó.

Por último, publicó un mensaje en donde afirmó que la situación será remitida a sus abogados para evitar mayores problemas; no obstante, recalcó que se siente un poco decepcionada de que todo se haya salido de control y se empeorara.

Diferentes usuarios de Internet se han tomado las plataformas digitales para dar a conocer su postura sobre la noticia, pues mientras unos apoyan a Obregón, otros la culpan por haber dado a conocer la información.