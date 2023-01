Maluma presenta al ‘amor de su vida’ en redes y no es Natalia Barulich

Maluma tuvo un 2018 realmente exitoso y por eso se tomó un tiempo para irse de vacaciones en compañía de su familia. Aunque se desconoce su paradisiaco destino, el artista ha mantenido a sus seguidores actualizados de sus pasos.

De hecho, sorprendió con una reciente publicación en la que aparece con el ‘amor de su vida’ y no se trata de Natalia Barulich, su novia… pero no se preocupen, se trata de una pequeña que no dudó en posar junto a él para un par de fotografías.

Por supuesto, la imagen cuenta con más de un millón de ‘me gusta’ y miles de comentarios en donde le hacen saber lo orgullosos que están de él por seguir demostrando su humildad y cariño por sus fans.

