Maluma, el colombiano con más nominaciones en los premios MTV Latinoamérica

Ya se abrieron las votaciones para que todos los seguidores de artistas y YouTubers entren a apoyar a su favorito. Por Colombia, nos encontramos representados por Maluma, Manuel Medrano, J Balvin, Sebastián Villalobos, Chocquibtown, Monsieur Periné, Greeicy Rendón, Juana Martínez, Mario Ruiz y Juan Pablo Jaramillo.

Ver: Nicky Jam, Shakira y Juan Gabriel, entre los ganadores de los Billboard Latinos 2016

Publicidad

Este año se verá mucho más presenta la influencia del mundo digital, por lo que contará con categorías como Snapchatero Favorito, Ícono Digital del Año, entre otros. Además, las votaciones también se podrán realizar a través de Twitter con el hashtag #MTVMIAW seguido del hashtag del artista nominado.

Conoce aquí la lista completa de nominados:

Ícono Digital del Año

Yuya

Publicidad

Fernanfloo

Mario Bautista

Publicidad

Juanpa urita

Rubius OMG

Publicidad

Werevertumorro

Sebastián Villalobos

Ridículo del Año

Publicidad

Steve Harvey y Miss Universo

La toalla femenina de Paty Navidad

Publicidad

Justin Bieber y las Ruinas Mayas

El pantalón roto de Lenny Kravitz

Publicidad

Ariana Grande Lame Donas

Donald Trump y El Muro

Explosión Pop del Año

Publicidad

CD9

Lali

Publicidad

Mario Bautista

Nicky Jam

Publicidad

Instacrush

Renata Notni

Melanie Pavola

Publicidad

Lali Espósito

Caeli

Publicidad

Anllela Sagra

Mane Acashore

Publicidad

Marcela AMQ

Bomba Viral

Yorsh de Polanco

Publicidad

Condom Challenge

El xxl de Whatsapp

Publicidad

Leo DiCaprio y el Óscar

Oda al Pollo frito

Publicidad

Kanye West para presidente

Artista del Año Colombia

J Balvin

Publicidad

Maluma

Chocquibtown

Publicidad

Monsieur Periné

Publicidad

Beat Guru

Calvin Harris

Diplo

Martin Garrix

Publicidad

Avicci

Zedd

Publicidad

David Guetta

Skrillex

Publicidad

Afrojack

Snapchatero Colombiano Favorito

Maluma

Publicidad

Andrea Tovar

J Balvin

Publicidad

Greeicy Rendon

Juana Martínez

Publicidad

Mario Ruiz

Styler del Año

Ppmussas

Publicidad

Mariana Bonilla

Pautips

Publicidad

Miku

Publicidad

Hit del Año

Ginza – J Balvin

Borro Cassette – Maluma

Hasta el amanecer – Nicky Jam

Publicidad

Locos – León Larregui

Perdón, perdón – Ha-Ash

Publicidad

Valiente – Paty Cantú

Ecos de amor – Jesse & Joy

Publicidad

Hasta la raíz – Natalia Lafourcade

Mejor Actuación en una App

Juan Pablo Jaramillo

Publicidad

Janpa Zurita

Maluma

Publicidad

Nicky Jam

Lali Espósito

Publicidad

Renata Notni

Adicción del Año

Snapchat

Publicidad

Periscope

Tinder

Publicidad

Instagram

Msqrd

Publicidad

Artista Buzz

Mona Laferte

Manuel Medrano

Publicidad

Technicolor Fabrics

Tom & Collins

Publicidad

Peli del Año

Publicidad

Star Wars: el despertar de la fuerza

Paper Towns

Avengers: la era de ultrón

Straight Outta Comton

Publicidad

Dead Pool

Batman Vs Superman

Publicidad

Celebrity Challenge

Publicidad

Reto leche arcoíris – Juanpa Z, Juca Rix

Watermelon Challenge – Polinesios

Reto Beso eléctrico – Riz, Karmie Acashore

Condom Challenge – J Balvin

Publicidad

Reto de los siete seguntos – Mario Ruiz, JuanPa

Alitas con habanero- Yuya y Fichis

Publicidad

Master Gamer

Publicidad

Mym Alk4pon3

Fernanfloo

Vegeta777

Juega Germán

Publicidad

Killer Serie del Año

Publicidad

Game of thrones

Daredevil

Publicidad

Club de cuervos

Gotham

Match Perfecto

Publicidad

Alan Navarro

Maluma

Publicidad

Pepe Problemas

Danilo Carrera

Publicidad

Lucas Cartel

Alexxx Strecci

Video Latino del Año

Publicidad

Leon Larregui- Locos

Mon laferte- Tu falta de querer

Publicidad

Ikv- Gallo Negro

Hello Seahorse! – Entretanto

Publicidad

Colaboración del Año

Enrique Bunburi – Chispa adecuada Ft. León Larregui

Nicky Jam – El Perdón Ft. Enrique Iglesias

Publicidad

Caloncho – Palmar Ft. Mon Laferte

Jesse & Joy – No soy una de esas Ft. Alejandro Sanz

Publicidad

David Guetta – Bang My Head Ft. Sia & Fetty Wap

Rihanna- Work Ft. Drake

Publicidad

Fall Out Boy – Irresistible Ft. Demi Lovato

Skrillex & Diplo – Where are you now Ft. Justin Bieber

Snapchatero Global del Año

Publicidad

Diplo

Niall Horan

Publicidad

Ariana Grande

Nick Jonas

Publicidad

Justin Bieber

Calvin Harris

Hit Internacional del Año

Publicidad

Major Laze- Lean On

Justin Bieber- Sorry

Publicidad

Zayn- Pillow Talk

The Weeknd- I Can’t fell my face

Publicidad

Adele- Hello

Drake – Hotline Bling

Twenty One Pilots – Stressed Out

Rihanna – Work Ft. Drake