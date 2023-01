¡Mágico! Así fue como Bruno Mars cautivó a Colombia con ‘24K Magic World Tour’

El tour 24K Magic World Tour abrió con la banda ‘DNCE’ quienes se encargaron de prender la energía de los colombianos con canciones como ‘Cake By The Ocean’, ‘Kissing Strangers’, ‘Body Moves’, entre otras, y cerraron su presentación enalteciendo a Colombia con un performance de ‘We are the champions’.

El sueño se hizo realidad y Bruno Mars hizo vibrar al país con la presentación muy al estilo noventero. Inició con ‘Finesse’, ‘Treasure’, ‘Straight Up And Down’, ‘Chunky’, ‘Versace on the floor’, acompañado de juegos pirotécnicos, una excelente escenografía y una coreografía para cada una de sus canciones, haciendo que cada asistente se uniera en una sola voz para disfrutar de su show.

El artista estadounidense sorprendió a la multitud cuando interpretaba su canción ‘Calling All My Lovelies’ en la que le dedicó a todas las colombianas un pequeño verso en español que decía: “Te quiero mucho mi chica”, haciendo retumbar la capital del país en un solo grito.

‘24K Magic’, ‘Marry You’, ‘When I Was Your Man’, ‘Locked out of heaven’ y 'Just The Way You Are' fueron las canciones más emotivas durante el concierto que hicieron gritar y llorar a más de uno. Hoy Bogotá vivió un día maravilloso acompañado de la conexión única con el intérprete de ‘Grenade’.

Luego de hora y media de presentación el cierre fue con su éxito ‘Uptown Funk’ confirmando porque es uno de los artistas más importantes del pop a nivel mundial. Durante la salida de los asistentes un gran destello de luces pirotécnicas iluminó la noche dándole el sello final al gran espectáculo.