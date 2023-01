Madonna defiende su homenaje a Prince en los Billboard 2016

La reina del pop no se lo ha pensado dos veces a la hora de responder al torrente de comentarios negativos que recibió su homenaje al malogrado Prince en la reciente gala de los premios Billboard, por lo que ha echado mano de las redes sociales -donde paradójicamente se concentraron buena parte de las críticas- para retar a sus detractores a realizar su propio homenaje al genio de Minneapolis.

"Todo aquel que quiera honrar la memoria de Prince tiene derecho a hacerlo y siempre será bienvenido. No importa tu raza, edad o sexo. Si le amabas y te inspiraba, tienes que expresarlo. ¡Siempre querré a Prince!", escribió en su perfiles de Instagram y Facebook junto a una foto en la que aparecía luciendo un elaborado atuendo inspirado claramente en su fallecido amigo.

Aunque la actuación con la que Madonna y Stevie Wonder cerraron la ceremonia de entrega de premios también cosechó alabanzas por parte de algunos internautas y la prensa especializada -algunos artículos de opinión apuntan que el rechazo que a veces despierta Madonna es fruto del sexismo y la discriminación por edad que tienen cabida en el mundo del espectáculo-, la veterana cantante trató inicialmente de aislarse de las opiniones ajenas para centrarse en los sentimientos que habían brotado en ella tras cantar "Nothing Compares To You" y "Purple Rain".

"Hoy he vivido un momento muy importante para mí y quiero dar las gracias a todos los que lo han hecho posible. Su corazón púrpura nos acompañó esta noche y su reinado seguirá presente hasta el fin de los días", escribía en su cuenta de Facebook.

Claramente emocionada al término de su número musical, Madonna puso punto y final al evento con unas sentidas palabras de agradecimiento para el artista con el que trabajó estrechamente en la grabación de su aclamado disco "Like a Prayer" (1989).

"Gracias por todo lo que nos has dado, Prince Rogers Nelson", expresaba en medio de la ovación del público.

Por: Bang Showbiz