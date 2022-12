Mabel Lara dice que contempló la posibilidad de no tener hijos

Tras una espera de siete años, por fin Mábel Lara decidió dar el siguiente paso para convertirse en mamá. Al parecer la presentadora atrasó el tema del embarazo todo este tiempo porque no estaba preparada y no era el momento.

"Al principio estuve muy asustada, pues el tema del embarazo lo atrase por un tiempo; siempre le dije a mi esposo que no era el momento y a él debo darle gracias por su paciencia. Siempre me dijo: Fresca negra, todavía no es el momento. Yo espero", contó la presentadora a la Revista Vea.

En el mejor momento de su vida personal y profesional, finalmente Mábel decide ser mamá, aunque confiesa en esta edición que en algún momento quiso no serlo.

"Hasta llegué a contemplar la posibilidad de no tener hijos. Siempre he dicho que es un acto de compromiso y responsabilidad", afirmó.

Sin embargo, ahora está más feliz que nunca, según le cuenta a la publicación la presentadora "Va a ser mamá, su vida sentimental es maravillosa y su campo laboral no puede ir mejor", por eso vive un amor de mil colores que ella misma denomina, es una bendición.

