Luly Bossa continúa batallando contra el COVID-19 desde su casa

Después de permanecer varios días hospitalizada por cuenta del COVID-19 y de una neumonía que le no le permitía respirar con facilidad, la actriz colombiana Luly Bossa compartió con sus más de 300.0000 seguidores en redes sociales que se encuentra dándole la batalla al virus, pero esta vez desde la comodidad de su casa.

"Hola a todos, volví a casa. Estoy dando un paso a la vez, pero no ha sido fácil, las noches son muy difíciles. Ángelo va súper. Les mando un abrazo fuerte y, de nuevo, gracias". escribió la mujer en su cuenta de Instagram lo que causó revuelo entre los internautas que permanecen atentos a su recuperación

En el video, la mujer se dejó ver recostada en lo que parece ser su cama, con una cánula nasal, mientras le agradece sinceramente a todos los internautas que se han preocupado por su estado de salud y que han aprovechando las redes sociales para enviarle mensajes de fortaleza.

"Estoy pasando por aquí para agradecer todos los mensajes que me han mandado. Muchas gracias por sus oraciones, por su preocupación. La verdad no me esperé una reacción tan bonita", comentó Bossa a través de la grabación de 55 segundos, al mismo tiempo que reiteró que su hijo se encuentra en las mejores condiciones posibles.

Finalmente, envió un contundente mensaje para que no bajen la guardia y se protejan de adquirir el virus. "Cuídense porque esta vaina no respeta deportistas, no respeta absolutamente nada, un abrazo grande", puntualizó la actriz en la plataforma.

La publicación ya reúne más de doscientas mil reproducciones y aproximadamente tres mil comentarios dentro de los que se destacan: "mi guerrera, como te dije, más fuerte que nunca. Todo mi amor y mis oraciones para ti y Ángelo", "descansa. Abrazos. Todo estará bien", "Dios contigo, hermosa", "fuerza, que de esta sales", entre otros mensajes.