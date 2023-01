Los mejores destinos para ver las estrellas, uno queda en Colombia

¿Has soñado con ver las estrellas hasta el amanecer? La empresa Booking.com presenta seis destinos ideales para hacer una escapada bajo las estrellas:

Desierto de la Tatacoa, Colombia

Este exótico destino está ubicado en el departamento del Huila a pocos minutos de Neiva. Es reconocido por ser un bosque seco con una característica especial: es uno de los lugares ideales para observar el cielo, sus objetos y fenómenos. Cuando la tarde comienza a dar paso a la noche, en el cielo aún azulado aparecen las primeras estrellas sobre La Tatacoa convirtiendo tu noche en una experiencia inolvidable. Los viajeros recomiendan este destino por su clima y panorámica natural.

Coonabarabran, Australia

En la orilla del río Castlereagh esta Coonabarabran, su falta total de luz artificial hace la combinación perfecta entre altitud y baja humedad, creando el lugar ideal para ver las estrellas. La mejor vista del brillante cielo nocturno se puede obtener desde el observatorio Sliding Spring en el borde del Parque Nacional Warrumbungle. Sliding Spring es el hogar del telescopio óptico más grande de Australia en el que se puede ver la vía láctea en cualquier noche del año. Aproveche al máximo la oportunidad y el tiempo de su viaje en el 'StarFest', el festival anual de observación de estrellas en Coonabarabran que se celebra cada mes de octubre. Los viajeros recomiendan visitar Coonabarabran por sus hermosos paisajes y vistas al campo.

Cabo Polonio, Uruguay

Situado en el este de Uruguay, esta pequeña aldea no tiene carreteras principales y solo se puede llegar en vehículos 4x4 a través de las dunas o caminando. Cabo Polonio no tiene electricidad, no hay luces de calle y no hay pueblos o ciudades cerca, lo que genera las condiciones perfectas para contemplar una noche estrellada. La única electricidad proviene de generadores personales, y la mayoría de las localidades usan velas para crear luz durante el atardecer. El faro local es el único edificio conectado a electricidad. Este destino es recomendado por los viajeros por su hermosa vista del cielo estrellado y sus tranquilas playas.

Borrego Springs, Estados Unidos

Borrego Springs se encuentra al norte de San Diego en el Parque Estatal del Desierto Anza-Borrego, el más grande de California. Durante mucho tiempo ha sido un lugar privilegiado para observadores de estrellas tanto profesionales como aficionados, por lo que sus residentes se esfuerzas día a día por mantener este maravilloso destino. Las fiestas de observación de estrellas en sus áreas comunes al aire libre son un acontecimiento nocturno junto con la escena artística local. Podrá ver esculturas de gran tamaño en las carreteras de los alrededores, o disfrutar de una clase de arte en el Instituto de Arte de Borrego. Además de ser un lugar hermoso para observar las estrellas, los viajeros recomiendan a Borego Springs por su relajación y hermosos desiertos.

Vicuña, Chile

La ciudad chilena de Vicuña cuenta con algunos de los cielos más claros para observar las estrellas debido a su proximidad a los Andes que bloquean las nubes y se describe como un Paraíso de los astrónomos. El Observatorio Mamalluca está en el noroeste de Vicuña y es una de las mejores maneras de aprender sobre las estrellas con visitas guiadas regulares, y también ofrece visitas nocturnas para aprovechar al máximo los cielos claros y oscuros. Vicuña es también un lugar popular para comer y beber, asegúrese de probar el licor de Pisco de producción local mientras disfruta de la vista de las estrellas. Los viajeros visitan Vicuña por su tranquilidad y paisaje.

Barreal, Argentina

Con casi 300 noches de nubosidad al año, muy poca luz y sin viento, Barreal ofrece las mejores condiciones para observar las estrellas. El área local está sujeta a regulaciones estrictas para limitar el desarrollo y garantizar que se mantengan estas condiciones increíbles, lo que le brinda la oportunidad de ver estrellas fugaces e incluso la Vía Láctea. El Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) ha estado abierto desde principios de los años 80 para la investigación astronómica y ofrece la oportunidad para un número limitado de personas para reservar una de las excursiones nocturnas mensuales. Durante las horas de luz del día, puede disfrutar de la belleza de las montañas de los Andes y pasear a caballo por el parque nacional, entre toda la belleza natural que ofrece Barreal. Esta ubicación también cuenta con un gran respaldo por su hermoso paisaje y la oportunidad de explorar la naturaleza local.

