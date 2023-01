Lorena Meritano responde a quienes aseguran que le volverá a dar cáncer por tatuarse

Por comentar que me estaba haciendo unos tatuajes, en Instagram, me dijeron cosas como:

Ya no estás en edad para eso.

Estás abriéndole la puerta al diablo.

Te va a volver el cáncer.

Y una cantidad de idioteces infundadas espeluznantes.

Obvio me chupa un huevo

¿y ustedes cómo van?