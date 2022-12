Lorena Meritano, otra víctima del cáncer de seno

En días pasados la actriz Lorena Meritano quien es la actual pareja sentimental de Ernesto Calzadilla , presentador de Yo me llamo , recibió la noticia por parte de los médicos sobre el cáncer de seno que padece, sin embargo pese a la noticia Lorena ha tomado el diagnóstico con mucha calma y optimismo. Aunque no ha querido hablar con los medios sobre el tema.

Todo empezó con una masa extraña que detectó gracias al autoexamen que se practica de forma periódica y después de realizar los exámenes pertinentes con los especialistas, le confirmaron que se trataba de algo maligno. Al parecer existen antecedentes en su familia sobre el cáncer de seno.

A partir de ese momento la actriz ha compartido pensamientos con sus seguidores de Twitter demostrando su actitud positiva frente a las dificultades “Con Hábitos sanos. Mente sana. De la mano de Dios y del amor. Contare esta historia con final feliz y en positivo. Promesa. Gracias totales”, redactó Lorena.

Así mismo ha expresado opiniones sobre el sistema de salud “Debe ser política de Estado y prioritario, que todas las mujeres sin excepción, tengan acceso a controles y tratamiento gratuitamente”.

Por otro lado, fuentes cercanas a la actriz afirman que Lorena regresó a Argentina para estar cerca de su familia ante este hecho. Amigos y seguidores le han enviado mensajes de apoyo que ella ha aceptado con gratitud “Ojalá todos los enfermos del mundo cuenten con tanto amor, soy una privilegiada, me considero bendecida. Gracias por tanto amor. Gracias”. De igual manera los ha retribuido para todas aquellas personas que como ella están pasando por lo mismo “Un abrazo cargado de amor y fuerza para quienes atravesamos momentos de prueba. Coraje, fe, confianza y pá ' lante !”, comentó en su cuenta de twitter.

Para finalizar Lorena advierte que no permitirá que su condición médica se convierta en negocio mediático “Una enfermedad no es sinónimo más que de cambio, aprendizaje y crecimiento. A quienes quieran dramatizar y vender con esto, no es mi caso”, señaló Meritano quien se declaró feliz.

