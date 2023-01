¡Lo revela todo! Maluma aclara los escándalos y rumores más polémicos de su vida

Lo que lleva de 2016 para Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma , ha sido un período lleno de altos y bajos, determinados por sus hits musicales y reconocimientos, pero también por un buen número de chismes y escándalos que han rodeado el éxito que el artista paisa tiene, no solo en Colombia, sino también en toda América.

Hace poco fuiste visto en playas mexicanas de romance con una joven. ¿Dejaste la soltería?, ¿quién es?

“Una amiga… la gente no se puede confundir con el hecho de verme haciendo una cosa que hace un ser humano común y corriente. No soy una máquina, sino un ser humano, un joven de 22 años que, como cualquiera otro, quiere vivir. Deseo hacer cosas de los jóvenes y tengo que sacar tiempo para todo. Así como lo tengo para hacer mis conciertos y vivir viajando, también tengo que optimizarlo para alimentar la parte personal, ¡pero sigo soltero! Ella es una parcera mía con quien tuve algo en México, pero nada más”.

Al poco tiempo, también en México, se dijo que habías tenido un romance con la presentadora Grette Durán. Incluso, se menciona que ella comentó haber tenido un encuentro sexual contigo. ¿Es cierto?

“No fue real. Eso me da un poco de risa. No me gusta mucho hablar de esos temas ni enfrentar ese tipo de cosas, porque es darles importancia. Ella consiguió lo que quería, y era que la gente cayera en su juego y hablara al respecto. Yo no podía creer que tratara de alimentarse así de la fama de otra persona y, peor aún, que le creyeran. No hay nada. Son ilusiones, una fanática que salió un día diciendo eso. Es más: invito a que la gente realmente crea lo que soy y que no se deje llevar por el chisme, que no juzgue. Aunque, ¡ojo!, no está mal si hubiera pasado, pero no tengo nada que ocultar. Eso es mentira”.

