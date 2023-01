¿Lo harías por tu ídolo? Fan de los Beatles compra por 100.000 dólares casa de Ring Starr

La propiedad, de color blanco y rosa, se encuentra en la calle Admiral Grove de Liverpool (norte de Inglaterra) y en ella vivió junto a su madre Elsie Starkey hasta que alcanzó la fama.

La venta ha tenido lugar en una subasta en el emblemático Cavern Club y ha sido Jackie Holmes, fan de la banda, quien se ha hecho con la vivienda.

Jackie cuenta ya con otras dos propiedades que pertenecieron a los miembros de los Beatles y planea seguir comprando las casas "con historia" que estos ocuparon.

"He comprado una casa de los Beatles cada año desde 2014. No es que quiera comprar todas las antiguas casas de los Beatles, sino que todas las casas que he comprado tienen una historia especial", cuenta Jackie al periódico Echo de Liverpool.

La nueva propietaria planea alquilar la pequeña casa a gente que sepa "apreciar" el legado del famoso grupo, ya que por imposiciones de la venta no puede convertirla en un museo ni en una atracción turística.

"La antigua casa de Ringo la renovaré para que quede bien y buscaré un inquilino que la cuide y que sepa apreciar su herencia", aseguró.

Jackie también es dueña de la casa en Allerton que perteneció a Julia, la madre de John Lennon y que adquirió por £155.000 (196.000 euros/220.000 dólares), y de la antigua casa de George Harrison en Speke, comprada por casi la misma cifra, £156.000.