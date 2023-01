Llegó el momento de correr por quienes no pueden en ‘Wings for Life World Run’

El mundo correrá a la misma hora en 30 ciudades por aquellos que quieren, pero no pueden hacerlo. El próximo 8 de mayo del 2016, miles de corredores alrededor del mundo se pondrán en marcha para correr la ‘Wings for Life World Run’. En Colombia la cita es el domingo, 8 de mayo, a las 6:00 am desde cualquier lugar del país.

Cuatro países latinoamericanos organizarán el evento: Brasil, Chile, México y Perú, pero las personas que se encuentran en Colombia, pueden participar en el evento a través de la aplicación Selfie Run que se puede descargar desde cualquier Smartphone Android o iPhone .

Causa social

Pero más allá de la competencia, de quién gana, de cuál ciudad reúne más y mejores atletas, el principal objetivo de ‘Wings for Life World Run’ es dar un aporte a las personas que en el mundo sufren de lesiones en la médula espinal, a través de Wings for Life, una organización sin fines de lucro, que busca la cura a este tipo de lesiones en la médula espinal.

Según Wings for Life, se estima que alrededor de tres millones de personas en todo el mundo viven con una lesión en la médula espinal y cada año otras 130 mil más sufren una lesión en la médula espinal, seguida por una parálisis. Las causas más frecuentes son los accidentes de tránsito.

Detalles de la carrera

Esta carrera benéfica no sólo busca colectar fondos, también presenta un formato de competencia completamente nuevo tanto para corredores aficionados, amateurs como profesionales. El ‘Wings for Life World Run’ no es una carrera de distancia porque todos los participantes competirán a la misma hora en todo el mundo contra de un vehículo.

En ‘Wings for Life World Run’ no existe la tradicional línea de llegada o meta estática, los competidores correrán por delante del Meta Móvil Subaru Forester. Media hora después del comienzo de la carrera, el Meta Móvil se pondrá en movimiento detrás de los corredores de todas las locaciones al mismo tiempo y a la misma velocidad. Una vez que el corredor es alcanzado por éste, su participación habrá terminado. Esto continuará hasta que exista un solo hombre y una sola mujer corriendo la carrera Mundial. Ellos dos serán coronados como los campeones absolutos de la competencia.

¿Cómo participar?

Aquellos que quieran tomar parte del ‘Wings For Life World Run’ en Colombia, pueden descargar la aplicación Selfie Run en su Smartphone y participar en la carrera que se realizará en todo el mundo. La aplicación hará las veces del carro y podrás participar en la competencia desde cualquier lugar de Colombia.