Llaman "abuelita extrema" a mujer de la tercera edad que se montó en una arriesgada atracción

En más de una oportunidad, los adultos mayores han demostrado tener la vitalidad que a muchos jóvenes les hace falta. Este es el caso de una abuelita que ha recibido múltiples elogios en las plataformas digitales, luego de que se hiciera viral un video en el que se logra ver el momento exacto en el que disfruta de una de las atracciones de un parque de diversiones.

En el clip se observa cuando la mujer, que oscila los 70 años, se acomoda en uno de los asientos del Súper Shot, esperando ansiosa a que la atracción la lleve a lo más alto. Posteriormente, cuando se encuentra en la cúspide, agita sus piernas en señal de alegría, lo que cautivó a cientos de personas que se encontraban en el lugar esperando su turno para disfrutar del espectáculo.

El hecho ha sido catalogado como admirable, pues muchos consideran que, sin importar la edad o el estado físico, se decidió a cumplir con uno de los mayores placeres de la vida: sentir la adrenalina correr por su cuerpo.

"Mis respetos súper abuelita", "me dieron ganas de llorar de la emoción, te amo, abuelita valiente", "cuando sea grande quiero ser como esa doña", "no se despeluca desde que va subiendo", "yo me monté en ese una vez. Me encantó, pero da mucho miedo", "y el niño llorando, qué pecado", "la señora es más valiente que nosotros", "siempre que voy no soy capaz de montarme en esa", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la plataforma.