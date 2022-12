Lincoln Palomeque protagoniza película colombiana. Estreno agosto 15

El actor no tuvo que presentar casting para interpretar a Roberto Sash, por el contrario el director de la cinta llegó a él gracias a su talento y le propuso protagonizar la película; oferta que Lincoln aceptó de inmediato.



En el papel estelar también se encuentra la actriz Zulma Rey, quien interpreta a una joven de escasos recursos que sueña con ser actriz y mejorar la calidad de vida pagando el precio que sea necesario.



Otros de los actores que acompañan a Zulma y a Lincoln en este proyecto son: Emerson Rodríguez, Tatiana de los Ríos, Luz Stella, Simón Cuellar, Waldo Urrego, Brisa Botero, Lucero Gómez, Julián Caicedo, Jimmy Muñoz, Freddy Ordoñez, Diana Caicedo, entre otros, dando vida a personajes que conmoverán y provocarán odios y amores entre los espectadores colombianos.



Como curiosidades es importante resaltar que la película se rodó con el apoyo técnico de más de 30 jóvenes graduados de distintas universidades en diferentes especialidades como dirección, fotografía, sonido y diseño de arte.



Esta producción es el vivo reflejo de la realidad que muchas mujeres colombianas han tenido que enfrentar con la intención de progresar y cambiar un futuro que a veces parece estar marcado desde el nacimiento.



La película se estrena el 15 de agosto en todas las salas del país.

SINOPSIS



Estrella Quiero Ser es una apasionante historia en la que el carisma y la actitud positiva frente a la vida que asume Lorena, una joven de 20 años, hará que brille sin importar las dificultades y la realidad de su entorno. El amor la hará sentir viva pero a su vez le dolerá profundamente, pues no está dispuesta a aceptarlo todo, el destino es posible de cambiar y no se conformará con poco, no tiene miedo a estar sola. La envidia será la mayor resistencia que encontrará para el cambio, pero seguirá insistiendo en hacer parte del mundo de las estrellas que al comienzo se niega a aceptarla y la rechaza. La violencia y la miseria serán dejadas de lado para dejar brillar su inteligencia y su empeño, pues abandonar su piel para lucir la de un personaje hará que el futuro se convierta en una elección, pues a pesar de caer y tropezar, se levantará.