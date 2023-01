¿Le saldrá competencia a Mr. Black? Su esposa también incursionaría en la Champeta

La relación del cartagenero Mr. Black y su esposa Yuranis León siempre se ha caracterizado por ser inseparables, incluso, Yuranis ha hecho parte del equipo de baile que acompaña al artista en todas sus presentaciones. Sin embargo, a juzgar por su reciente publicación, parece que la influencer ahora quiere ser el centro de atención en las tarimas como solista.

Según dejó ver por medio de un video en sus redes sociales, Yuranis León tendría entre sus planes incursionar como cantante de Champeta, publicación que ha dejado a sus seguidores más que sorprendidos y ha generado todo tipo de comentarios, ya que aparece cantando la que seria su primera canción.

“Cuando saques tu CD me lo regalas?” – “Me encanta como lo haces, qué ritmo pegajoso” – “No es por criticar, pero deja de hacer el oso” – “Mil Respetos a Mr. Black, pero lo tuyo no es el canto”, son algunos de los comentarios en la publicación, unos en contra y otros a favor por su nueva faceta.

