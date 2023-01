¿Le luce el cambio? Luisa Fernanda W sorprende con nuevo look

Con un radical cambio en su tono de pelo, luciendo ahora un color castaño claro, seguidores de la youtuber Luisa Fernanda W aseguran que luce mucho más joven, e incluso dicen ver a "la Luisa de antes".

"Nos recuerda la luisa de antes", "Me recuerda a la de hace unos años, la que me hacía reír con sus videos y con la que me sentía identificada", expresaron dos de sus seguidores.

Publicidad

Por su parte, Luisa señaló que el resultado de su cambio de look le encantó.

"Me quería bajar el color rubio, pero sin dejar de ser rubia (…) A mí me encantó", señaló Luisa en las historias de su cuenta de Instagram.

En menos de 24 horas, la publicación de su nueva imagen ya cuenta con más de 800.000 "Me gusta" y 8.000 comentarios.

Publicidad

Mira también:

Publicidad