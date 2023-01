¿Le luce? Así se ve James Rodríguez con las cejas depiladas

La fotografía la publicó el centro de estética al que James Rodríguez asistió para que le depilaran las cejas en donde señalaron que siempre era un gusto tenerlo en su establecimiento.

"Un privilegio tenerte con nosotros y conocer más que al futbolista, el gran ser humano que eres @jamesrodriguez10 Gracias por elegirnos... Esta es y será tu casa siempre", señalaron en la cuenta del lugar.

Además, según el perfil, son especialistas en la depilación con hilo, por lo que se presume que esa fue la modalidad que usó el deportista para perfilar sus cejas.

La publicación no tiene los comentarios activados, pero sobrepasa los seis mil me gusta. Por su lado, James en su cuenta oficial no publicó nada al respecto.

