Le fueron infiel y devolvió a su novio "indocumentado" a la frontera con México: "no me arrepiento"

Una mujer identificada como Monts User 555 en TikTok ha generado todo tipo de reacciones en las plataformas digitales luego de que devolviera a su pareja sentimental de Estados Unidos a México por haberle sido infiel, dando a entender de esta forma que él se encontraba de manera ilegal en el país norteamericano. Mientras unos usuarios la critican por ser "demasiado vengativa", otros le han expresado su admiración.

La venganza detrás de una infidelidad

La joven inicialmente publicó una grabación "sin contexto" en la que se le veía cruzando la frontera en su carro y, ante las múltiples preguntas en Internet, decidió postear un video en el que explicaba qué había ocurrido con su novio. Según dijo, se percató por medio de unas conversaciones de Snapchat de que el hombre le estaba siendo infiel con otra mujer.

Mira también: ¿Cómo ser viral en redes sociales? Este experto en redes te da las claves para lograrlo

En vez de enfrentarlo por lo sucedido, la tiktoker decidió guardar silencio y crear un plan para devolverlo a México teniendo en mente que su estado migratorio era ilegal en Estados Unidos mientras que ella sí contaba con todos los documentos, de forma que le propuso viajar a San Antonio para visitar el parque de diversiones Six Flags al día siguiente aprovechando que descansaban.

"Le dije 'yo manejo porque no es mucho tiempo, tú duérmete para que descanses' y yo me acuerdo de que cuando pasamos el primer chequeo, ya íbamos a llegar y yo iba pensando, ¿estará bien?, ¿estará mal?, pero me acordé de los mensajes y me daba un coraje y decía 'sí, qué bueno que estás haciendo esto'. Yo misma me echaba porras porque pensaba 'no, qué mal pedo', pero dije, pues yo lo traje, yo lo regreso", mencionó en el clip.

No te pierdas: Viralizan la reacción de Anuel AA al abandonar una entrevista en la que le preguntaron por Karol G

Publicidad

Aunque logró pasar el primer registro sin ningún tipo de problema, todo se descontroló en el segundo filtro, dado que su novio se dio cuenta de lo que estaba pasando y le reclamó por ello.

"Le dije: 'no, tú quieres ser un cabrón, pues sé un cabrón, pero inicia de cero y vente tú (a Estados Unidos) y que ella te traiga, no sé, pero, a mí no me vas a utilizar (...) si quieres ser un cabrón, sé un cabrón y ahorita te dejo acá", confesó.

Te puede interesar: Mujer se hace llamar 'La mamá del Desafío' y se viraliza por reaccionar a los capítulos del reality

Publicidad

Asimismo, admitió que antes de abandonarlo a su suerte le entregó 50 dólares y agregó que él sí contaba con un poco de dinero y que solo llevaba la ropa para el día siguiente: "yo pensé engañada, pero jamás utilizada y ya, esa fue mi venganza. Yo hasta el día de hoy no me siento mal por eso", finalizó.