Laura Bozzo habla después de la operación que le salvó la vida

Laura Bozzo anunció a través de su cuenta de Twitter que salió bien de una intervención quirúrgica, pero que casi pierde la vida.

La conductora se sometió por tercera vez a una cirugía reconstructiva después de haber sido víctima, según su denuncia, de un caso de mala praxis.

"Acabo de salir de la operación un éxito total ???? Gracias a mi virgen de Guadalupe y a ustedes por su apoyo. Ya regreso", expresó.

Acabo de salir de la operación un éxito total 😀gracias a mi virgen de Guadalupe y a ustedes por su apoyo♥️ya regreso💃💃 pic.twitter.com/VRkfWWNjd6 — Laura Bozzo (@laurabozzo) March 30, 2017





En una entrevista para el programa “Amor, Amor, Amor”, Bozzo explicó que por negligencia médica ha estado ausente en televisión durante los últimos seis meses.

"Yo soy loca y me fui al médico legista. Me dijo que no me sacaba la venda pero yo le dije que sí, quería que viera el hueco… he podido morir”, sostuvo.

En redes sociales también contó que estuvo muy delicada de salud después de su intervención.

@Televisa acabo de salir de una operación estuve al borde de la muerte y te aseguro televisa JAMÁS me veto por mis ideas — Laura Bozzo (@laurabozzo) April 1, 2017





