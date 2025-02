Las primeras palabras de Shakira en su concierto en Bogotá: más de uno lloró

Este 26 de febrero Shakira inició su primer espectáculo en Bogotá con un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores. Después de interpretar 'TQG' y de desatar la euforia, la barranquillera se dirigió al público con palabras que reflejan su proceso personal y su fortaleza.

Mira también: Los 2 barrios en los que vivió Shakira en Bogotá; uno es cerca a El Campín

"La caída no es el final, sino el inicio de un vuelo mucho más alto. Nosotras, después de cada caída nos levantamos un poco más sabias, más fuertes. Y si queremos llorar, lloramos. Y si no, facturamos".

Shakira en Bogotá

La ovación del público no se hizo esperar, celebrando el mensaje de empoderamiento que ha caracterizado la nueva etapa de la artista. Inmediatamente después, Shakira interpretó 'Don't Bother', un tema que encaja perfectamente con su discurso y que fue recibido con euforia por los asistentes al Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Publicidad

Este concierto marca el regreso triunfal de la cantante a su país natal en el marco de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour', dejando claro que, como ella misma dice, cada caída solo la impulsa a volar más alto.

Cabe recordar que esta es una frase que se ha convertido en un lema para sus fanáticas, pues la ha mencionado en cada show de su gira.

Publicidad

Mandamientos de Shakira en sus conciertos

1. Protegerás y cuidarás a tu manada por encima de todo. 2. No pedirás permiso para ser tú misma. 3. Bailarás y cantarás cuando necesites curarte. 4. Aullarás, porque nadie puede silenciarte. 5. Una loba no ataca, se defiende. 6. Una loba no compite con otras lobas. Se ayudan entre ellas. 7. No reprimirás tu naturaleza salvaje. 8. Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga. 9. Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos. ¡Claramente! 10. Una loba es una loba para siempre.

Te puede interesar: Este es el síndrome que padece Shakira desde hace años y que pocos conocen