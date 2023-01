Lady Gaga reveló que lucha contra un trastorno mental desde que fue violada

La intérprete de Joanne, Lady Gaga, durante sus obras ‘Share Kindness’ que se trata de compartir con los demás de su bondad por medio de su fundación Born this way, visitó el Centro Ali Forney, una casa hogar para jóvenes LGBT sin familia en la ciudad de Nueva York.

Allí la superestrella confesó por primera vez que aunque no sufre los mismos problemas que ellos padecen, rechazo y no tener el apoyo de familiares, tiene una lucha constante con ella misma desde que fue violada cuando tenía 19 años y apenas se lo pudo contar al mundo en el 2004. Además, también se liberó de ese amargo secreto por medio de su canción nominada a un Oscar, ‘Til It Happens To You’, que cuenta parte de esa dramática experiencia.

"Le dije a los chicos que sufro de una enfermedad mental. Sufro de trastorno por estrés postraumático.Nunca se lo había dicho a nadie así que bueno, aquí estamos …y mi propio trauma me ha ayudado a entender los traumas de otros" declaró Lady Gaga al programa Today de de la NBC

Today I shared one my deepest secrets w/ the world. Secrets keep you sick w/ shame ❤️Watch this video #ShareKindness https://t.co/Rynfxekz3Z — Lady Gaga (@ladygaga) December 5, 2016

La artista compartió en su cuenta de Twitter lo liberada que se sentía al confesar uno de sus más íntimos secretos.

“Hoy he compartido uno de mis secretos más profundos con el mundo. Los secretos te mantienen enfermo con vergüenza ❤️Mira este video #ShareKindness”

Durante la reunión en la casa hogar con los jóvenes del LGBT la artista también confesó que pudo salir adelante gracias a la amabilidad y apoyo total de los médicos y familiares que nunca se dieron por vencidos con ella, hasta que salvaron su vida.