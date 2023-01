Lady Gaga defiende el derecho de Kesha a actuar en los premios Billboard

Desde que se conociera que la cantante Kesha no podrá ofrecer su esperada actuación en los premios Billboard debido a la prohibición de última hora que ha recibido de su sello discográfico, perteneciente a Dr. Luke, el productor al que acusa de haber abusado sexualmente de ella, otras estrellas musicales como la popular Lady Gaga han recurrido a Twitter para condenar el veto y reclamar "libertad" para la atribulada artista.

"Escúchame bien, Úrsula [en referencia a la villana de 'La Sirenita'], queremos su voz de vuelta. Libertad para Kesha!! (sic)", escribió Gaga en su perfil de Twitter para denunciar lo que considera una injusticia intolerable.

El enésimo rifirrafe entre Kesha y Kemosabe Records, que pertenece parcialmente a Sony Music, se encuentra directamente relacionado con la batalla legal que la cantante mantiene con la compañía, a la que se encuentra ligada por la fuerza sin la opción de rescindir su contrato, así como a la denuncia que presentó contra Dr. Luke a cuenta de los citados abusos sexuales. De hecho, el temor a que la intérprete hablara públicamente del tema durante la gala de los premios Billboard podría ser la razón fundamental que ha motivado la cancelación del número por parte de la discográfica.

"Kesha aceptó nuestra invitación para actuar en la ceremonia y en su momento recibió el visto bueno del sello de Dr. Luke, Kemosabe Records. De forma posterior, Kemosabe retiró la aprobación que le había concedido después de hacerse eco de una noticia sobre la cantante que apareció en los medios de comunicación. Ninguna de las partes ha podido ponerse de acuerdo al final", informaba la productora Dick Clark, encargada de la organización de la gala, para explicar lo ocurrido.

La propia Kesha explicó poco después a través de las redes sociales que en ningún momento pretendía utilizar su actuación en los premios Billboard para atacar a Dr. Luke o para hacer mención del conflicto legal que mantiene con la discográfica. Tanto es así, que no dudó en revelar que su verdadero objetivo consistía en homenajear a Bob Dylan, uno de sus cantautores favoritos.

"Llevaba unos días entusiasmada ante la idea de rendir tributo a Bob Dylan, cantando una versión de 'It ain't me, babe' en la próxima edición de los premios Billboard. Me siento profundamente apenada por el hecho de que no me van a dejar cantar. Pero quiero dejar muy claro que mi número iba a tratar sobre uno de mis cantautores favoritos de todos los tiempos, y que no tenía absolutamente nada que ver con Dr. Luke o mi situación legal", escribía en su perfil de Instagram.