Lady Gaga culpa a las redes sociales del fracaso de las relaciones sentimentales

A pesar de ser una de las celebridades con una presencia más activa en las redes sociales, a través de las cuales se mantiene en contacto con su entregada legión de 'pequeños monstruos', la cantante Lady Gaga no duda en renegar de las mismas en el terreno sentimental, al considerar que han acabado convirtiéndose en una herramienta de rastreo y control tan útil como dañina para las parejas debido a la obsesión de la sociedad por hacerse eco de cada pequeño detalle de la rutina diaria.

"Yo no encaro el salir con alguien de la misma forma que lo hacen mis amigos. Me mantengo al tanto de las relaciones que mantiene la gente que conozco a través de Instagram, sé por lo que están pasando, y debo decirte que ahí fuera las cosas son muy duras. Mis amigos me comentan: 'Mi chico me dijo que iba a hacer tal cosa y mira, ¡mira dónde está! ¿Cómo ha publicado algo así?'. Tanto mirar Instagram, Snapchat, Twitter y todas esas plataformas está arruinando las relaciones sentimentales de muchas personas. La gente cuenta de manera subliminal qué siente hacia otras personas a través de las redes sociales, y no deja de ser todo una perfecta ilusión [en referencia a su nuevo sencillo, titulado precisamente 'Perfect Illusion']. Lo real sucede de puertas para dentro, en la intimidad de tu dormitorio, cuando tes miras a los ojos y conectas", aseguró la estrella de la música a Zane Lowe en su programa 'Beats 1 show'.

Sin embargo, la intérprete está convencida de que Instagram y Twitter no continuarán arruinando la vida sentimental de sus amigos y conocidos durante mucho más tiempo, ya que predice su desaparición en un futuro no muy lejano.

"Todo lo demás va a acabar por desvanecerse, permíteme que te cuente una cosa: internet es como la tierra en cierto sentido, vamos a acabar destruyéndolo".

Las duras palabras que la intérprete dedica a las plataformas que ayudaron en su momento a encumbrarla a lo más alto de la escena musical sorprenden no solo por el uso asiduo que hace de las mismas, sino porque fueron precisamente el medio que eligió para compartir una noticia tan íntima como el final de su compromiso con el actor Taylor Kinney el pasado julio.

"Taylor y yo siempre hemos tenido claro que somos almas gemelas, pero como todas las parejas, tenemos nuestros altibajos y por eso ahora nos estamos tomando un descanso. Los dos somos artistas ambiciosos, pero hemos tratado de ajustar nuestras carreras y horarios para poder cultivar el amor que siempre hemos compartido. Por favor, seguid apoyándonos. Somos como todo el mundo y nos queremos", escribía la estrella de la música en su cuenta de Instagram.