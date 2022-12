La televisión está de luto; falleció el actor y locutor Bernardo Duque

A las 9:35 p.m. de este martes falleció el recordado locutor y presentador de " El precio es correcto ", después de luchar contra un linfoma desde hace más de un año.

Durante más de dos años Bernardo Duque alegró las tardes de los colombianos, siendo la voz del ‘papá' de los programas de concurso en el país.

En agosto del 2012 el alegre locutor, recordado por su energía y entusiasmo, había hablado con varios medios de comunicación que aseguraban que le había ganado la pelea al cáncer. Pero iniciando el año un tratamiento médico lo tuvo alejado durante las grabaciones de la reciente temporada del programa.

Los reconocimientos a su increíble trabajo no se hicieron esperar en las redes sociales, sus compañeros de trabajo y amigos lo recordaron como un excelente profesional. Iván Lalinde escribió en su cuenta oficial de Twiiter: "Descansó @Berneemusica. Oremos por él y siempre recordémoslo con una sonrisa Q.E.P.D.".

Por su parte, dos de sus hijas, Sahille y Alicia, se pronunciaron en sus cuentas personales: "Te amo papi siempre estarás en mi corazon, te amo con mi vida" y "Se fue a un lugar mejor".

Su compañero de set, Iván Lalinde, a través de Blu Radio aseguró que Bernee en varias ocasiones le comunicó que no quería perder la batalla contra el cáncer. "Yo no me voy y voy a luchar porque tengo que estar con mi familia".



Iván lo recuerda como "un hombre con mucha paz y serenidad" que sorprendió al equipo del programa con esta noticia. "Nos sorprendió porque estaba en un tratamiento, lo veíamos bien, ayer estaba bien por la tarde. Pero de un momento a otro, tuvo unas complicaciones respiratorias y un paro cardiorrespiratorio, aguantó tres", dijo Iván en Blu Radio.



Bernardo fue visto por Iván Lalinde por última vez el viernes pasado en la clínica en compañía de Carlos Vargas y los padres del locutor.

Bernardo Duque ingresó al Canal Caracol con el estreno de El precio es correcto y grabó 7 temporadas con el programa. Algunas personas del canal lo recuerdan porque en varias ocaciones llegaba a trabajar en bicicleta, era un hombre deportivo, hizo parte del equipo de fútbol Artistas FC. Este sincelejano de 39 años también actuó en Hombres de honor, No renuncies Salomé, Superpá y En los tacones de Eva.

En el 2009 se preparó para interpretar al Pibe Valderrama en la película dirigida por Carlos Quiroz. Sin embargo, esta no se rodó. A principios del 2012 Duque anunció un libro en el que contaría todas las etapas por las que pasó y cómo logró fortalecer su espíritu.

A su esposa, Eliana Abarca; a sus hijas, Alicia, Sahille y Paola; a sus padres, Carmen y Hennry; y a sus hermanos, Farid, Henry y Andrés, el más fuerte abrazo por parte de la Familia Caracol .

Recordemos a Bernee en El precio es correcto:

Se apagó una de las mejores voces del país; buen viaje Bernee

Bernee, Jeimy y Vanesa nos cuentan las novedades del programa

Bernee habló de su nueva producción discográfica

Bernee dedicó un tema en el especial de las madres

Redacción: Caracoltv.com