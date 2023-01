La relación de Lina Tejeiro y Andy Rivera estaría atravesando por duros momentos

¡Cuando el río suena, piedras lleva! dice el adagio popular. Después de los rumores sobre la inestabilidad en la relación entre Lina Tejeiro y Andy Rivera, la misma actriz aseguró, que su relación no pasa por el mejor momento. Las declaraciones fueron dadas para una revista colombiana en edición impresa.

“Ahorita no estamos en el mejor momento porque las agendas no nos cuadran para poder estar juntos, y eso termina distanciando mucho una relación”, dijo Tejeiro.

Además, aseguró que no tienen planes de matrimonio ni de tener hijos, ya que su actual pareja está enfocada en su carrera y familia. Solo disfrutan de su relación.

Este será el conflicto en la relación entre Lina Tejeiro y Andy Rivera, según vidente

“El hecho de no poder estar juntos también genera una distancia; sin embargo, hemos compartido el tiempo que pudimos. Ya lo que vaya a pasar lo voy a contar yo, o él; pero ¿que si nos vamos a casar? No. ¿Vamos a tener hijos? No. ¿Tenemos planes? No. Estamos disfrutando de un noviazgo, y ni él ni yo tenemos afán de absolutamente nada. Él está enfocado en su carrera, en construir su futuro para su familia, para su mamá, para su hija, para él, y yo estoy en lo mío”, recalcó la actriz.

La última publicación con el cantante en su cuenta de Instagram la hizo el pasado 26 de septiembre.

