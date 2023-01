La Policía investiga disparos en un campo de golf cerca de los Jonas Brothers

La Policía de Aventura, una ciudad cercana a Miami, investiga si alguien disparó con un arma de fuego cerca de dos de los integrantes de los Jonas Brothers cuando el pasado viernes estaban jugando al golf en el campo de un complejo hotelero de la zona, informaron este miércoles medios locales.

Según el canal NBC6 de Miami, la investigación preliminar indica que una persona disparó desde una ventana de los pisos altos de un edificio aledaño al campo de golf con una escopeta de perdigones o de aire comprimido, pero sin herir a los jugadores.

Nick y Kevin Jonas, del grupo pop Jonas Brothers, se pusieron a cubierto cuando escucharon los disparos en medio de una partida de golf junto a los músicos Jordan McGraw y Jack Lawless, según dijeron testigos presenciales.

Después del sonido de los disparos algo impactó en un estanque a corta distancia del grupo, indicaron esas mismas personas.

La Policía cree que el objetivo podrían ser unos patos que se encontraban en un estanque del campo de golf y ha precisado que la investigación sigue su curso para averiguar quién fue el responsable de los disparos, agregó el canal de noticias.

Los hechos sucedieron en el campo de golf del J.W. Marriott Turnberry Resort, en Aventura, cuando los famosos hermanos acudieron a jugar el pasado vienes antes de dar un concierto en un auditorio de la zona.

Los Jonas Brothers no sufrieron daño alguno y se presentaron a su cita con el público sin contratiempos.

En octubre de 2013, los hermanos Kevin, Joe y Nick Jonas anunciaron su separación como banda, pero este 2019, a fines de febrero, sorprendieron a sus fans con la noticia de que habían vuelto a unirse y la presentación de la canción "Sucker".

Impulsados por Disney Channel, Jonas Brothers se convirtieron en un enorme fenómeno juvenil en todo el mundo durante la primera década del siglo XXI.

"It"s About Time" (2006), "Jonas Brothers" (2007), "A Little Bit Longer" (2008) y "Lines, Vines and Trying Times" (2009) fueron los cuatro discos de estudio en los que trabajaron juntos, al margen de las bandas sonoras y álbumes en directo que también publicaron.

El pasado 7 de junio publicaron "Happiness Begins" (Universal Music), un álbum que tomó el lugar de una quinta entrega que debía haber visto la luz en 2013 bajo el título de "V" y que fue cancelado, como los conciertos de una gira, al anunciarse la separación.

EFE

