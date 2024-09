La Gorda Fabiola ya había pensado en la conmovedora frase que quería en su lápida

La Gorda Fabiola falleció el pasado 19 de septiembre , justo un día después de su cumpleaños número 61 y la noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y seres queridos, quienes no sospechaban que el lamentable hecho pudiese suceder.

De hecho, en el especial de Sábados Felices con el que honraron su vida varios de sus colegas aceptaron que pensaban que era una mujer invencible y por eso estaban seguros de que volvería a salir de sus problemas de salud y regresaría al set.

Desde el anuncio de su fallecimiento muchos han recordado las enfermedades que la afectaban previamente, pues vale la pena mencionar quela mujer ya se había enfrentado en tres ocasiones a situaciones cercanas a la muerte.

Lo primero que se hizo presente fue la diabetes debido a los hábitos alimenticios que tenía y a su peso, pues en ese entonces era de 147 kilos. Posteriormente, Tuvo cuatro infartos, al respecto dijo: “donde no hubiese bajado de peso los infartos me matan”. La realizaron una cirugía a corazón abierto esto no fue un detalle menor, ni para ella, ni para su familia.

Cuando se sintió bien retomó su vida y sus viajes, por eso, en uno de los que hizo a la Guajira se vio afectada nuevamente. No sabe qué fue exactamente, pero resultó en la clínica con el riñón afectado y deshidratada, de nuevo en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Se recuperó y una de las recomendaciones médicas era que debía comer mucha proteína, pero ella se aburrió y perdió la más importante: la albúmina. Como resultado tuvo desnutrición y estuvo 23 días en coma, todos sus órganos fallaron y a pesar de las pocas posibilidades ella dio la batalla y sobrevivió.

Frase en la lápida de la Gorda Fabiola

En entrevistas sobre su salud y su experiencia con la muerte, la Gorda Fabiola hablaba del más allá, de lo que vivió en el tiempo en el que estuvo en coma y de lo que creía que encontraría cuando sus días en la tierra terminaran.

Asimismo, había revelado cuál sería la frase que le gustaría que estuviera en su lápida, sobre el tema en La Red recordaron sus palabras al respecto: “Siempre he soñado con que mi tumba tenga un epitafio que diga: “Descansa en paz, alma mía; solo querías reír””.

La frase en la lápida de la Gorda Fabiola. Foto: Caracol Televisión

Sin duda este es el perfecto reflejo de lo que fue la vida de la humorista, la Gorda Fabiola se dedicó a reír y a hacer felices a quienes la rodearon, por eso estará siempre en los recuerdos de los colombianos.