Video: Esta fue la última presentación de la Gorda Fabiola, habló del dolor que sentía

Los fanáticos de la Gorda Fabiola continúan haciéndole homenajes a su carrera y recordando las oportunidades en las que pudieron compartir junto a ella y su increíble talento, que llevaba cultivando por más de 40 años.

Vale la pena mencionar que la humorista falleció el pasado 19 de septiembre , justo un día después de su cumpleaños número 61 y, al parecer, la causa de su deceso fue una bacteria encontrada por los médicos demasiado tarde.

Sus colegas y seres queridos no la han olvidado ni por un segundo y, de hecho, su familia de Sábados Felices le realizó un homenaje durante el capítulo del 21 de septiembre , allí recordaron anécdotas, rutinas y hablaron de la forma en la que ella marcó sus vidas de todas las formas.

Última presentación de la Gorda Fabiola

Ahora precisamente una de las fanáticas de la samaria compartió a través de sus redes sociales un video de la que podría ser la última presentación de Fabiola Posada. Este fue grabado el 13 de septiembre durante un evento en el que también estuvo Polilla.

Allí, frente al escenario, se puede ver a la mujer sentada mientras que su esposo la mira. Antes de iniciar el show le explicó al público que no se había sentido bien y dio detalles del dolor que la estaba afectando.

“Yo espero la semana entrante ya no estar así”, inició y continuó su discurso: “comencé con un dolor muy fuerte, me llevaron al servicio de urgencias, dijeron inicialmente que era una bacteria alojada en la columna vertebral, comenzaron a pasarme antibióticos orales por todas partes y morfina”.

La Gorda Fabiola continuó hablando con el público: “horrible, después descubren que son los discos que están pegados, pero estoy muy bien de todo. Me han hecho un bloqueo y ustedes no saben, no se imaginan lo que es eso, yo no podía quedarles mal entonces permítanme que trabaje desde esta sillita”.

Como el humor nunca faltó en su vida, junto a su esposo empezaron a bromear acerca de que los años no llegan solos y debido a esto ella mencionó que pronto cumpliría 61 años, mientras que Polilla aún permanecía en los 51.

