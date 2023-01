La foto del descuido de Lady Gaga durante el Super Bowl que la tiene en boca de todos

Lady Gaga dejó demostrado ante el mundo que es una artista de primer nivel después de su impactante presentación durante el Super Bowl LI, disputado entre los New England Patriots y los Atlanta Falcons en Houston. Sin embargo, un detalle de la artista llamó la atención de todos los fotógrafos del evento momentos previos al inicio. Mientras Gaga posaba acostada en el campo, abrió las piernas y dejó ver de más.

Las imágenes de la artista en el césped se viralizaron rápidamente y le dieron la vuelta al mundo. Muchos usuarios en redes han afirmado que la artista no tenía ropa interior, sin embargo en la foto se ve que sí llevaba prendas íntimas, pero de un color similar al tono de su piel.

Durante su presentación, Lady Gaga entonó el patriótico "God Bless America", subrayando que Estados Unidos es una tierra de "libertad y justicia para todos" y se lanzó a volar. También lanzó algunos gestos en contra del presidente de EEUU, Donald Trump, y envió mensajes de inclusión hacia comunidades homosexuales, afroamericanas y latinas.

"Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", relató en un traje plateado de Versace y atada a cables que la llevaron al escenario en el medio del campo.

Ya en su actuación, la primera canción que interpretó fue un clásico: "Pocker Face" y le siguió "The Edge of Glory" y "Born This Way", que se ha convertido en un himno de la comunidad LGBT, que habla de aceptación sin importar raza u orientación sexual.

Gaga presentó un espectáculo de alta tecnología, con una coreografía excelente, que incluyó la participación del público en el campo con linternas que cambiaban de colores.

La intérprete es bien conocida por sus abiertas posiciones políticas y sus extravagantes vestimentas, había dicho que enviaría un mensaje de inclusión.

Según versiones de prensa, la organización habría advertido a Gaga, que hizo campaña para Hillary Clinton, no politizara el concierto.

En un mensaje que envió por Instagram antes de su concierto escribió: "dedico cada segundo al amor, diversidad, compasión y espíritu libre de nuestra base de seguidores. A ese niño que no se sintió querido, al hombre adulto que recuerda lo duro que fue ser aceptado".

En una rueda de prensa el jueves, la actriz había dicho que creía "fervientemente en la inclusión".

"Creo en el espíritu de la igualdad y en el espíritu de este país como una nación de amor y compasión y amabilidad", indicó.