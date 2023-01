La conmovedora promesa del Príncipe Guillermo a Lady Di

Las controversias no han dejado de rondar en la realeza británica tras la salida del príncipe Enrique y Meghan Markle , quienes por solicitud de la corona ya no podrán hacer uso de la palabra ‘royal’ en ninguno de sus perfiles u organizaciones que conformen, lo que ha causado que Diana de Gales esté presente en la memoria de todos.

Hay que recordar que a Diana de Gales también le quitaron su título cuando decidió separarse del príncipe Carlos y desde ese momento su apodo de ‘princesa del pueblo’ tomó fuerza no solamente para los británicos, sino por todos aquellos que se vieron beneficiados por sus acciones humanitarias.

Por medio de su cuenta de Instagram, Paul Barrel, exmayordomo de Lady Di , compartió una nota, escrita hace 24 años, en la que la princesa de Gales describe el amor que sentía por sus hijos. Esto conmocionó a sus seguidores, quienes avivaron aún más el recuerdo de la ‘princesa del pueblo’.

Barrel también divulgó la tierna promesa que el príncipe Guillermo le hizo a su madre tras la molestia y el dolor que ella atravesó cuando perdió su título real. Mientras Diana se encontraba llorando, Guillermo, con 14 años, la consoló y le aseguró que cuando él fuera rey se lo devolvería.

Es por lo que el exmayordomo agregó un mensaje a Enrique y Meghan al decir que “no necesitan títulos reales para cumplir sus sueños. Les envío mucho amor y estas palabras de apoyo que Diana me escribió”. Además, cabe recordar que Enrique comentó que él no quería una esposa que pasara por lo mismo que su madre.





