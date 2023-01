La carrera de Cara Delevingne será el tema central de un documental

A sus 24 años, la británica Cara Delevingne se ha convertido en una de las jóvenes más famosas del planeta, pasando de ser una 'niña salvaje' de la jet set londinense, a una modelo de éxito y, ahora, aspirante a estrella de Hollywood con papeles en películas como 'Escuadrón Suicida', 'Ciudades de papel' y 'Pan'.

La versátil trayectoria de Cara se convertirá ahora en el tema central de un documental de la distribuidora Revolver Entertainment, titulado 'The Cara Project' y que la empresa intentará vender en MIPCOM, una feria de la industria de la televisión celebrada en Cannes (Francia), y en el American Film Market, un evento del mundo del cine celebrado cada noviembre en Santa Monica (California).

El filme será estrenado en DVD y en distintas plataformas digitales de distribución de contenidos tanto en Estados unidos como en Canadá.

Este proyecto se ha realizado sin autorización ni la colaboración de Cara, que por tanto no aparecerá en él concediendo entrevistas. Por el momento se desconoce si los productores han incluido en el documental la vida personal de la modelo y actriz, que hace unos meses vio cómo concluía su relación con la cantante St. Vincent -cuyo verdadero nombre es Annie Clark- tras más de un año.

Actualmente la guapa inglesa se encuentra inmersa de lleno en su último proyecto cinematográfico, 'Valerian and the City of a Thousand Planets', una película de ciencia ficción que supone una adaptación del cómic francés 'Valérian et Laureline'.