La cachaca fue presentadora de 'El cuaderno' y el costeño fue 'Iguarán' en 'La Selección'

Sólo logró acercarse a ella cuando descubrió que era full hincha de millonarios por lo que aprovechó para presentarle a uno de sus grandes amigos: Fabián Vargas, exjugador de Millonarios.

Siempre se juntan con la excusa del fútbol, lo único que han hecho diferente es presentarse en 'Asia Express'. De hecho, fue a él quien se le ocurrió invitarla para que fuera su pareja porque sabe inglés, le gusta el deporte, la aventura y además tiene otros intereses en ella, era la perfecta.

Ella aceptó el reto porque ama este tipo de formatos pero aclara que ni loca, ni porque el costeño fuera el último hombre en el mundo se fijaría en él, no le gusta ni un poquito. Stefany es cortante, irónica y burlona con él, pero Jaider disfruta de su actitud, le parece sexy y no se enoja.

Nombre: Stefany García

Edad: 26 años

Ciudad: Bogotá

Ocupación: Es publicista y trabaja para una importante agencia.

Vivió en Argentina por 5 años, terminó sus estudios allí y regresó a Colombia hace un año.

Estudió en el colegio 'San Fasón', allí a sus 15 años canal 13 la entrevistó y terminó por contratarla como presentadora del programa diario 'El cuaderno' en donde duró 3 años. Luego fue presentadora de un programa de deportes por poco tiempo. Ahí surgió la idea de ser actriz, es algo que tiene pendiente en la vida porque sus papás, que son muy conservadores, no le permitieron estudiarlo y por eso le tocó optar por la publicidad.

Acepta que se siente frustrada en cuanto a su carrera en televisión.

Se describe como una mujer determinada, que cumple lo que se propone, líder e impaciente. Dormir bien para ella es determinante, de esto depende el genio con el que se levante para el nuevo día. No le gustan las personas egoístas que pasen por encima de los demás. Le teme a las palomas y a los bichos raros. Ha salido a campar, ha viajado por Chile, Uruguay y Estados Unidos patrocinado por su familia. Vive con sus padres y es hija única.

Desde pequeña ha asistido a todo tipo de cursos porque es imperativa y se aburre rápido, por lo que ha practicado natación, tenis, además fue porrista. Ama el deporte, en especial el fútbol. Es una hincha acérrima de Millonarios. El momento más impactante de su vida fue cuando conoció a 'Maradona'.

Maneja muy bien el portugués e inglés, lee francés. El portugués lo conoce porque su mamá trabaja en la embajada de Brasil y asistió a todos los cursos del idioma. A ella jamás se le habría ocurrido ir con Jaider a 'Asia Express', pero fue él y su insistencia lo que la convenció, además es la oportunidad para viajar y de enfrentarse a un reto deportivo. Teme a que los insectos, el hambre y el calor se le tiren la aventura en Asia.



Ha sido una mujer noviera, ha tenido novio desde el jardín y con todos se ha querido casar. Su última relación duró más de 4 años, se acabó cuando ella estaba en Argentina y volvieron cuando regresó, aún se siente entusada. Dice estar de pelea con los hombres, por eso no le presta ni pizca de atención a Jaider quien insiste inútilmente en conquistarla.

Ella describe a Jaider como el mejor, es divertido, ocurrente y nunca se enoja. Suele regañarlo porque no se concentra, porque no sabe inglés, porque no deja de caerle, es burdo y tiene malos modales. Cree que la dupla funciona mientras se hagan las cosas a su modo y él se encargue de hacerla reír.



Nombre: Jaider Velasco Ramírez

Edad: 25 años

Ciudad: Valledupar

Vive en Bogotá hace 6 años, viajó en busca de oportunidades. Desde los 14 años trabajó como cotero en las plazas de mercado para ayudarle a su mamá que trabajaba por sacarlo sola adelante.

Jaider pasó por diferentes colegios por disciplina, era el clásico 'caspa' de la clase. Tiene 3 hermanos mayores y 3 menores. Desde niño soñó con ser famoso, no sabía cómo pero quería hacerlo. Inició jugando fútbol en busca de la fama pero se dio cuenta que por ahí no era la cosa. Luego de prestar servicio militar trabajó en Valledupar como mototaxista pero al no encontrar más oportunidades decide irse a aventurar en Bogotá.

Fue así como montó por primera vez en avión y llegó donde su primo con un billete de $10.000 mil. De sus primeros años en Bogotá no tiene buenos recuerdos, se perdió muchas veces en la ciudad, se demoró en entenderla, incluso recuerda haber dormido debajo de un puente. Trabajó como mesero y como guarda de seguridad de bares nocturnos hasta que alguien le ofreció ser extra de televisión, trabajar sin hacer mucho y se ganaba algo de dinero.

Poco a poco se fue cotizando como 'el costeño', le soltaban uno que otro parlamento, fue figurante y ganaba más dinero 'mamando gallo', hasta que le soltaron un papel. Allí se vio obligado a estudiar actuación porque al parecer por allí encontró el camino a la fama. Actuó como figurante en 'El Secretario' y obtuvo el papel de 'Iguarán' en la serie de Caracol 'La Selección' aunque asegura que nadie lo reconoce por el disfraz que usó para el personaje. También interpretó a 'Mincho' en los primeros 6 capítulos de 'Diomedez'.



Jaider se describe como un tipo persistente, puntual y buena papa pero también imprudente, defecto que le ha costado enemistades. Odia madrugar y que lleguen tarde o falten a su palabra. Vive con su hermano menor. Practica fútbol y artes marciales mixtas. Le teme a los botes, dice tener trauma de ahogado por una experiencia en su niñez.

Se presentó a 'Asia Express' porque le gusta Stefanny y le llegó la oportunidad perfecta para vivir algo que los unirá por el resto de sus vidas. Cree que lo más difícil de esta aventura será conocer a Stefanny, dice que ella se cree guerrera pero ni sabe qué es guerriar, él con un dólar come sobrado. Jaider insiste en que Stefanny quiere estar con él pero le gusta hacerse del rogar como típica cachaca, está seguro que en este viaje cae porque cae. Le molesta que sea tan mandona pero prefiere hacerle creer que lo tiene dominado. Nunca ha salido del país y no entiende ni jota de inglés pero asegura que es 'el rey de las señas'. Cree que son la dupla ideal porque ella es desubicada y él no, ella tiene el idioma y Jaider la acción.