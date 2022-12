Kylie Minogue apoya campaña que lucha contra el cáncer

La Cantante Australiana Kylie lanzará el sencillo “Crystallize” el próximo 9 de junio, un sencillo que apoyará la campaña “One Note Against Cancer”. Todas las ganancias que se generen serán donadas a “APREC – Alliance for Cancer Research”, una asociación de origen francés que Kylie apoya.

Este nuevo sencillo, fue co-escrito y co-producido por Kylie , Dev Hynes y Scott Hoffman de Scissor Sisters.“Crystallize” es una canción electrónica, mid-tempo que nos recuerda a los clásicos: “I Believe in You” y “All The Lovers”.

Esta canción hace parte de la campaña “One Note Against Cancer” lanzada por Kylie para ayudar a la fundación“APREC - Alliance for Cancer Research”. Durante la campaña, los fans de Kylie podrán pujar para obtener las letras originales de la canción a través del portal de la fundación y el ganador verá su nombre al final de los créditos del video.