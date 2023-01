Kylie Jenner se viste de 'Virgen' y es criticada en redes sociales

Kylie Jenner causó todo tipo de comentarios tras salir vestida de santa en el video 'Stop trying to be god’, de su novio Travis Scott.

El rapero eligió a su pareja como protagonista del más reciente single de su álbum ‘Artroworld’.

En las imágenes compartidas en YouTube, la hermana de las Kardashian sale en dos ocasiones caracterizada como la Virgen María dorada.

En la primera escena, la famosa sostiene al rapero, quien se desvanece tras ser abrasado por las llamas. En su segunda aparición luce un vestido de lentejuelas dorado mientras sujeta un cordero dentro de un pesebre.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos la cuestionaron por vestir como uno de los personajes más importantes para la religión.

