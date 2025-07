Dani, de Beta, vuelve a tener un momento tenso con Abrahan: “No quiero saber de usted”

Durante varios momentos del capítulo 10 del Desafío Siglo XXI, el grupo Beta tuvo instantes tensionantes. Lo primero que ocurrió, fue que Magic habló con Abrahan sobre la pela con Dani tras entregarle el chaleco a Gero.

Después, Claudia expresa que ella, el capitán de Beta fue muy grosero y guache. “Lo que me da más fastidio, es que me juzgue por mis emociones. Al menos yo digo que tengo hambre y estoy en mi cuento”, le dijo a Dani, en una conversación donde criticaron a su compañero.

Posteriormente, Tina le dice a Abrahan que cree que la siguiente en tener el chaleco es ella, pero él se lo niega. Por su parte, él le explica que, si alguno de los integrantes de Beta llega a tener un mal rendimientos, se lo pondrían de nuevo.

Pasados unos minutos, el capitán de Beta intenta acercársele a Dani, pero ella le pide que se aleje con la siguiente expresión. “No quiero saber de usted. Me toca verlo lastimosamente, porque estamos en el mismo lugar. Le pediré el favor que no me determina la palabra”, a lo que él se pregunta qué fue lo que ocurrió, pero no le dice nada más al respecto.

