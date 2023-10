Kristina Lilley, actriz de Pasión de Gavilanes, mostró cómo avanza su recuperación tras el cáncer

Kristina Lilley se ha convertido en un ejemplo de resiliencia para sus más de 780 mil seguidores en redes sociales, pues el cáncer de mama la ha hecho una mujer mucho más fuerte y la ha llevado a dar importantes reflexiones a través de la creación de contenido con el que demuestra la buena actitud que ha tenido a lo largo de todo este proceso.

La actriz es consciente que de la manera como ella tome las situaciones le atraerá las cosas a su vida, por lo que, a pesar de las condiciones, obstáculos o dolores, se ha dedicado a ver todo de la mejor forma y tomarse su recuperación como un verdadero aprendizaje.

Asimismo, Kristina Lilley ha hecho testigos a sus seguidores de todo lo que ha ocurrido después de que le diagnosticaran cáncer de mama por segunda vez, ya que nueve años antes se había sometido a las respectivas quimioterapias e intervenciones quirúrjicas, con las cuales había considerado que esta enfermedad ya estaba erradicada de su cuerpo.

Por lo cual, no dudó en compartir un video en el que confesó lo feliz que se siente por lo rápido que ha crecido su cabello y lo agradecida que se siente por esto, aunque en ocasiones ni siquiera sabe cómo controlarlo.

"Mi pelo está creciendo mucho, a una velocidad increíble, y hay días en los que no me puedo peinar", confesó Kristina Lilley, quien se mostró muy alegre ante esta situación mientras hablaba sobre #MiDespertar, una sección que creó en sus redes sociales para comentar las reflexiones que tiene día a día.

"Es imposible, definitivamente, acostumbrarse a un nuevo look, es difícil, pero bueno, estoy agradecida porque mi cabellito crece bastante, ¿ustedes qué opinan?, los leo", finalizó la actriz, quien no pudo evitar reírse a medida que pasaba su mano por su cabeza, tratando de comprobar las complicaciones que tiene al intentar de darle un estilo.

Ante esto, sus seguidores no dudaron en dejarle comentarios llenos de motivación: "yo tengo cáncer y tuve que raparme, me anima ver cómo te crece y anhelo que me pase lo mismo a mí también", "cuando salen esos cabellitos nuevos es como volver a nacer, Dios es maravilloso", "te ves hermosa", "indomable como tus ganas de vivir", "estás hermosa y cada cabello es una muestra de lo guerrera que eres".